عبد الظاهر السقا: الجماهير وضعت فيوتشر في مصاف «الكبار».. ونخوض مبارياتنا بغرض الفوز.. فيديو

قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، إن فريقه يخوض بطولة كأس الكونفدرالية، بهدف التتويج بها، مؤكدًا أن الفريق نجح في تخطي أول اختبار بنجاح.

وأضاف السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفريق يخوض كل مباراة على حدى، وأصبح هدفه المقبل، هو التأهل لدور المجموعات، مؤكدًا أن الدور المقبل، سيكون صعب في ظل مشاركة أندية ودعت دوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن فريقه سيتغلب على أي صعوبات قد تقابله بدراسة المنافسين جيدًا، والتركيز حاليًا أصبح ينصب على بطولة الدوري الممتاز، التي أوشكت على الانطلاق، موضحًا أن محمود جنش تلقى العقوبة بعد اشتباكه مع أحمد رفعت، إلا أنه يبقى كابتن الفريق بعد سعد سمير.

وأوضح أن بداية مشوار فيوتشر أمام حرس الحدود، سيكون اختبار قوي للغاية، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المنافس كونها أحد الفرق التاريخية بالمسابقة، رغم عودته الموسم الحالي من الدرجة الثانية.

وواصل تصريحاته، أن الجماهير وضعت فيوتشر ضمن الفرق الكبيرة والمنافسة بالمسابقات، إلا أن النادي تفكيره دائمًا هو العمل والتركيز في المنافسات ومن ثم انتظار النتائج، مشددًا أن فريقه يخوض جميع مبارياته بغرض الفوز.

واختتم أن زياد طارق ومحمد محمود، من اللاعبين المميزين وإضافة لأي فريق يلعبان له، إلا أنه في النهاية لم يكتمل انتقالهما إلى الفريق، مشددًا أن إدارة ناديه مع جميع الأندية مميزة للغاية، وما تردد بشأن فشل انتقالهما بسبب عدم الموافقة على بيع أحد اللاعبين الأهلي غير صحيح.