كولر يحسم موقفه من مشاركة محمد محمود مع فريق الشباب

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تمسك بعدم مشاركة محمد محمود لاعب الوسط بالقلعة الحمراء في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي نزول محمد محمود للتدريب مع فريق الشباب في الفترة القادمة لحين رحيله في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير خاصة بعد تعثر انتقاله إلى فيوتشر في اللحظات الأخيرة في الانتقالات الصيفية الماضية".

وأضاف:"برر كولر رفضه استمرار محمد محمود في التدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر لرغبته في التركيز مع المجموعة الأساسية التي سيعتمد عليها في المرحلة المقبلة".