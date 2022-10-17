سيد معوض: الأفضل لـ"سافيو" التوظيف كمهاجم صريح.. والتتويج بالسوبر سيكون نقطة تحول بالنسبة لـ"كولر"

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن البرازيلي سافيو يستحق التوظيف كمهاجم صريح، وبطولة السوبر ستكون نقطة تحول بالنسبة لـ"كولر".

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،بطولة السوبر ستكون نقطة تحول لكولر مع الأهلي إن توج بها.

وأضاف معوض،الأفضل لسافيو التزوظيف كمهاجم صريح، وأداء أحمد عبد القادر في مباراة الإياب أفضل من الذهاب، وحمدي فتحي أفضل لاعب في اللقاء.

وأتم نجم الأهلي الأسبق، لا أتوقع أن يحجز ياسر إبراهيم مقعده مع كولر في ظل وجود عبد المنعم ومتولي لقدرتهم على بدء الهجمة من الخلف.