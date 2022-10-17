غرامة 10 ملايين .. تعرف على تفاصيل تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية يستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، من أجل المحافظة على الأمن القومي الغذائب.



وأضاف "إيهاب الطماوي"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن العالم يعاني من تحديات لتوفير المحاصيل الراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، متابعا: عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية غير كافية.

واسترسل: العقوبات لا تحقق الردع العام، ولا تمنع المواطنين من ارتكاب الجريمة، متابعا: المشروع الجديد يشهد تغليظ للغرامة، بحد أدنى مليون جنيه وحد أقصى 10 مليون جنيه.

وأكمل: مشروع القانون أبقى على عقوبة الحبس بحد أدنى عامين وأقصى 5 سنوات، كما أنه العقوبة ستشمل المشاركين في الاعتداء على الأراضي الزراعية.

وشدد على أنه مشروع القانون سيعتبر جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

