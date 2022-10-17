حملات لمراجعة تراخيص المحلات التجاريه ورفع أشغالات الأرصفة بشوارع العريش

أصدر اللواء أسامه أحمد عَفش رئيس مدينه العريش محافظة شمال سيناء، تعليماته بالقيام بعمل حملات لمراجع تراخيص المحلات التجاريه وازالة الأشغالات علي الأرصفة بشوارع المدينه الرئيسي..حيث ضمت الحملة سكرتير عام المجلس ، وقسم الاشغالات والتراخيص التجاريه والمتابعه.

رفع كافة الاشغالات

وعليه قامت الحمله بالمرور علي المحلات التجارية بمنطقة ميدان الساعه مرورا بميدان بنك القاهره حتي ميدان النصر.

وقد تابعت الحمله المرور علي ميدان الرفاعي حيث تم رفع كافة الاشغالات من نهر الطريق والتفتيش عن الرخص التجاريه ، والتأكد من وجودها من عدمه أو منتهيه.

حيث تم ايداع المضبوطات المخازن مجلس مدينة العريش، لاتخاذ الاجراءات القانونية ، مع استمرار عمل حملات يوميه صباحا ومساء لضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية .