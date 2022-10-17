صيانة الآبار استجابة لمطلب أهالي نجع شيبانه برفح

استجاب اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لطلب أهالي قرية نجع شيبانه بشأن عمل صيانة الآبار الموجودة في المنطقة لتوفير مياه الشرب للأهالى عقب عودتهم الي الديار بعد غياب استمر لأكثر من ٦ سنوات.

شركة المياه



حيث اعطي توجيهاته العميد جمال عبد الناصر رئيس مدينة رفح بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة لعمل صيانة الآبار وإعادة تشغيلها لخدمة القطاع الزراعي وتوفير مياه الشرب للأهالي .

وقال الشيخ إبراهيم عليان ،من رموز القرية أنه تم بالفعل عمل صيانة للبئر مياه الحكومي عن طريق شركة المياة والصرف الصحي واصبح صالح الإستخدام

حيث شهد عملية التشغيل بحضور المهندس سعيد محمد نائب رئيس القطاع ، والمهندس ياسر العماري رئيس قسم المتابعة بالشركة والمهندس احمد هاشم رئيس إدارة رفح .

