في أول جلسة| والد عريس الإسماعيلية يطلب الصلح من زوجة ابنه.. فيديو

قال أشرف شرف محامي عريس الإسماعيلية، إنه تم تقديم طلب تأجيل القضية حتي يتم الإطلاع عليها وبالفعل تمت الاستجابة لتلك المطالب وتم تأجيل القضية حتى ١٠/٢٣ الجاري.

وأضاف "شرف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن المتهم يحاكم بموجب مادة 280 من الدستور وليست 282 وهذا بالدليل أنه يحاكم في محكمة الجنح وليست الجنايات، مشيرا إلى أن القضية جنحة وليست جناية.

وتابع محامي عريس الإسماعيلية، أنه لم يقابل المتهم حتى الآن بسبب سرعة التحقيقات، موضحا أن والد العريس قال إنه مستعد للصلح مع زوجة ابنه.

وأشار إلى أن والد العريس عرض الصلح علي زوجة ابنه في حالة أنها تريد الانفصال وأخذ كامل حقوقها كاملة مع الاعتذار لها وللسوشيال ميديا.