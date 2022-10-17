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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمر مشرف.. تفاصيل مشاركة عالمين مصريين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

صدى البلد

قال سامح ندا، أستاذ هندسة الطاقة، أحد المتواجدين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، إن وجوده ضمن قائمة أفضل العلماء أمر يدعو للفخر، متابعا: فكرة وجود أكثر من عالم مصري ضمن تلك القائمة أمر مشرف للغاية.
 

وأضاف "سامح ندا" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،أن اختيار العلماء يقوم في الأساس على عدد الأبحاث المنشورة لكل عالم، بالإضافة إلى دقة وجود الأبحاث، متابعا:  جودة الأبحاث تساهم في تزود عدد الاستشهاد.

 

واسترسل: نشر الابحاث في مجالات جيدة تزداد فكرة انتشار البحث وعدد الاستشهادات.


ولفت على وجدي، أستاذ بحوث العمليات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أحد المتواجدين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، أن تواجده ضمن قائمة أفضل العلماء شرف كبير، وادعوا كل الباحثين المصريين أن يكون لديهم شغف حتى يتواجدوا داخل القائمة بعدد أكبر سنويا.

 

وأكمل "علي وجدي"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن النشر العلمي الدولي أصبح في غاية الصعوبة، متابعا: كلما كانت المجلة البحثية كبيرة كل ما أصبح معدل النشر فيها صعب جدا، كما أن اختيار الابحاث بها يتم بعناية شديدة.

 

واسترسل: هناك تطور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي داخل مصر وفكرة تمزينا في هذا المجال تؤكد وجود حركة علمية قوية فى مصر في هذا المجال.

 

علماء العالم أفضل 2 من علماء العالم هندسة الطاقة الذكاء الاصطناعي على وجدي سامح ندا اخبار التوك شو

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