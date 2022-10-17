مصطفى فتحي يوجه رسالة لنادي التعاون السعودي.. شاهد

وجه مصطفى فتحي، رسالة لنادي التعاون السعودي وجمهوره بعد انتقاله لـ نادي بيراميدز بعد التعاقد معه رسميا على سبيل الإعارة من صفوف نادي التعاون السعودي.

وكتب مصطفى فتحي عبر إنستجرام: “كل الشكر والاحترام والتقدير لكل فرد داخل منظومة نادي التعاون وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز الحميد الداعم الأول للنادي” .



وتابع: "شكرا من كل قلبي لجمهور الذئاب علي دعمكم الدائم لي نلتقي قريبا إن شاء الله”.

يذكر أن قدم نادي بيراميدز صفقته الجديدة مصطفى فتحي اليوم الجمعة، في إستاد الدفاع الجوي بعد التعاقد معه رسميا على سبيل الإعارة من صفوف نادي التعاون السعودي.



ووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.