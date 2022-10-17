سرقة وقمامة في كل مكان.. مصريات يحكين مأساتهن في اسطنبول| فيديو

يحلم ويخطط الكثيرون لـ السفر إلى تركيا وتحديدً مدينة اسطنبول لقضاء عطلاتهم سواء الصيفية أو الشتوية، وعلى الرغم من الأشعار التي تقال عن تلك الدولة وجمالها إلا أنه في الفترة الأخيرة تصاعدت الشكاوى من قبل المسافرين المصريين عن سوء الأوضاع في تركيا من السرقة لـ القمامة المتراكمة بالشوارع.

لخصت شقيقتان واللاتي أسسنا صفحة على الفيسبوك لنقل خبراتهم في السفر حول العالم، ما مررن به من عيوب خلال سفريتهم إلى اسطنبول في 10 نقاط في مقطع فيديو وأطلقوا عليها "الحقيقة المخفية".

1- السرقة والنهب



روت الفتاتان بأن السرقة والنهب منتشرة بشكل مرعب في اسطنبول، لذا وجهنا نصيحة لأي مسافر باخذ الاحتياطات اللازمة في الحفاظ على الفلوس بعدم وضع مبلغ كبير أو كامل في مكان واحد، وكذلك عدم وضعهم في الفندق.

2- شعب عنصري

وقالت الفتاتين :"الشعب أو الناس في اسطنبول عنصرين جدًا على عكس الشعب في طرابزون أو أنقرة، وأول ما يسمعوك بتتكلم عربي بيتعصبوا جدًا لدرجة إن حصل معانا موقف مجرد ما سمعوا اننا بنتكلم عربي نزلوا من المواصلات، غير إنهم بيشتموا".

3- طبيعة مرهقة

فيما اوضحنا بأن البلد هناك عبارة عن جبال كثيرة جدًا ومرهقة للغاية.

4- سواقين التاكسي

واشارتا إلى أن سائقي التاكسي في مدينة اسطنبول انتهازيين وطماعين، "من أول المطار ويبدأ يتقاول معاك المشوار ممكن يكون 250 ليرة يضربه في الضعف، وتعرضنا لموقف إن طلبنا تاكسي وطلب مبلغ زيادة عن العادي ولما رفضنا بدأ في الخناق معانا ، ومنع اي تاكسي تاني من إن احنا نركب معاه".

5- أجواء حارة والمكيفات لا تعمل

كما اشتكت الفتاتان اللاتي قمنا بـ زيارة المدينة في أشهر الصيف بأن الأجواء هناك حارة للغاية، وليس هناك تكيفات تعمل بل أنظمة التدفئة تعمل في أشهر الصيف.

6- الفنادق

صور الفنادق على مواقع الحجز غير الموجودة في الحقيقة، ويرسلون في البداية موقع خاطئ وبعد الحجز ودفع الاموال يرسلون الموقع الصحيح لتكن الصدمة.

وسردتا الفتاتان بأنهن تعرضن للنصب من أحد الأشخاص وبعد الدفع أرسل لهما موقع قسم الشرطة في مدينة أنقرة.

7- القمامة والشحاذون يرحبون بكم



تنتشر القمامة بكثرة في الشوارع وإلى جانب القمامة ينتشر الشحاذون بشكل مخيف بل ويعترضون على المبلغ الممنوح لهم.

8- الأكل

وتقولان :" في البداية الاكل كمياته قليلة جدًا لا تكفي طفل، غير الطعم وحش جدًا وأسعارهم غالية".

9- المطار

المطار غير منظم وممكن تفوت الطيارة على المسافرين، غير التعاملات السخيفة من قبل قوات الأمن

10- الزحام الشديد

كل هذا بالإضافة إلى الزحام الشديد في الشوارع الشهيرة في اسطنبول.