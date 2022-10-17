عاجل
كارثة مرورية باليمن.. مصرع وإصابة 44 فى إنقلاب شاحنة نظمتها محطة بحوث العريش.. ندوة حول لبن النوق غذاء ودواء أخبار السوشيال : مصطفى فتحي يوجه رسالة لنادي التعاون السعودي.. وشيرين عبد الوهاب تتصدر تويتر بعد دخولها المستشفى نشرة المرأة|بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟ وعادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان أخبار التعليم| اليوم.. جامعة القاهرة التكنولوجية تستقبل طلاب الدبلومات الفنية لإجراء المقابلة الشخصية.. احصل على فرصة للدراسة في الأردن عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تصرف صادم من إبنة شيرين عبد الوهاب .. القصة الكاملة لإدمان شيرين وحجزها بالمستشفى

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وغيرها نستعرضها في الاسطر التالية:

بعد دخولها المستشفى .. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مكالمة شقيقها وحديثه عن تفاصيل احتجازها في المستشفى، ونرصد لكم تفاصيل الازمة كاملة من خلال التقرير التالي:

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

 

لا صوت يعلو داخل الوسط الفني حاليًأ  فوق صوت أزمة شيرين عبد الوهاب، فبعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغما عنها، وأيضا حديث والدتها والتي أكدت لعمرو أديب أن شيرين عبد الوهاب أصبحت في حالة صحية متأخرة ولابد من مكوثها في المستشفى لتلقى العلاج، يتساءل الجميع عن أبنتيها مريم وهنا وماذا يفعلان بعد كل هذه المشاكل والأزمات التي لحقت بوالدتهما.


مفاجأة| النيابة العامة تؤكد تضارب تقارير المستشفى المحتجزة به شيرين عبد الوهاب

أصدرت النيابة العامة، بياناً تؤكد به متابعتها لقضية الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأن هناك تضاربا في التقارير.

فضايح |شقيق شيرين عبد الوهاب: سارة الطباخ وحسام حبيب واقفين تحت المستشفى يصوتوا يا شيرين ومش عايزنها تتعالج

أكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين إنه احتجزها داخل مشتشفى لعلاجها من الادمان، وانه ادعى اصابتها بالرباط الصليبي لمنع الفضائح.

استدعاء هاني شاكر ووقف مطربى المهرجانات.. مصطفى كامل يفتح النار على مجلس نقابة الموسيقيين| فيديو وصور

عقد  الفنان مصطفى كامل أول مؤتمر صحفي له ظهر اليوم في مقر نقابة المهن الموسيقية بعد انتخابه نقيبا خلفا للفنان هاني شاكر للكشف عن أولى قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

ترشيحاتنا

النهاردة فيه أمطار| مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو

بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية.. الأرصاد الجوية تستضيف ورشة عمل الإنذار المبكر

حدث ليلا.. تصرف صادم لابنة شيرين بعد دخولها المستشفى وشقيقها يدعي إدمانها.. اتفاق بين الأهلي و كهربا وانفجارات في كييف

بوجاتي لافواتير نوار.. قصة أغلى سيارة في تاريخ الشركة الفرنسية| صور

أخبار التوك شو| شقيق شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة جديدة.. اعتبار مخالفات البناء جريمة شرف

أخبار الفن| تصرف صادم من إبنة شيرين عبد الوهاب .. القصة الكاملة لإدمان شيرين وحجزها بالمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة|بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟ وعادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

10 جرامات يوميا من مغلي أوراق المانجو تحميك من مرض مميت

كارثة.. عادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

مش حتصدق ..مشروب شائع يزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي وانسداد الأوعية الدموية

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ