أخبار الفن| تصرف صادم من إبنة شيرين عبد الوهاب .. القصة الكاملة لإدمان شيرين وحجزها بالمستشفى

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وغيرها نستعرضها في الاسطر التالية:

بعد دخولها المستشفى .. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مكالمة شقيقها وحديثه عن تفاصيل احتجازها في المستشفى، ونرصد لكم تفاصيل الازمة كاملة من خلال التقرير التالي:

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

لا صوت يعلو داخل الوسط الفني حاليًأ فوق صوت أزمة شيرين عبد الوهاب، فبعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغما عنها، وأيضا حديث والدتها والتي أكدت لعمرو أديب أن شيرين عبد الوهاب أصبحت في حالة صحية متأخرة ولابد من مكوثها في المستشفى لتلقى العلاج، يتساءل الجميع عن أبنتيها مريم وهنا وماذا يفعلان بعد كل هذه المشاكل والأزمات التي لحقت بوالدتهما.



مفاجأة| النيابة العامة تؤكد تضارب تقارير المستشفى المحتجزة به شيرين عبد الوهاب

أصدرت النيابة العامة، بياناً تؤكد به متابعتها لقضية الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأن هناك تضاربا في التقارير.

فضايح |شقيق شيرين عبد الوهاب: سارة الطباخ وحسام حبيب واقفين تحت المستشفى يصوتوا يا شيرين ومش عايزنها تتعالج

أكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين إنه احتجزها داخل مشتشفى لعلاجها من الادمان، وانه ادعى اصابتها بالرباط الصليبي لمنع الفضائح.

استدعاء هاني شاكر ووقف مطربى المهرجانات.. مصطفى كامل يفتح النار على مجلس نقابة الموسيقيين| فيديو وصور

عقد الفنان مصطفى كامل أول مؤتمر صحفي له ظهر اليوم في مقر نقابة المهن الموسيقية بعد انتخابه نقيبا خلفا للفنان هاني شاكر للكشف عن أولى قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية.