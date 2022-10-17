بـ إطلالة جديدة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة لها عبر حسابها الرسمي بـ موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتي: "ما شاء الله - ربنا يحفظك".

يذكر أن كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، تفاصيل تعرضها لإصابة في أنفها.

وقالت أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد،: "بسيطة الحمد لله؛ تعرضت لجرح في أنفي، وليس كسرا؛ حيث وقعت وتعرضت لبعض الجروح".

وقالت أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "بسيطة الحمد لله؛ تعرضت لجرح في أنفي، وليس كسرا؛ حيث وقعت وتعرضت لبعض الجروح".