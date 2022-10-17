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أخبار البلد

قنصل مصر بشيكاجو يبحث مشروعات كبار المستثمرين الأمريكيين بمصر

صدى البلد

بحث السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، مع كبار المستثمرين الجدد من شيكاجو عددا من المشروعات الاقتصادية والتنمية المعمارية في مصر.


وقال السفير أبو العينين - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن - إن التركيز على المشروعات في وسط القاهرة وميدان التحرير والمنطقة المطلة على نهر النيل.


وأشار إلى أنه قام بدعوة عدد من رجال الأعمال الأمريكيين من رؤساء المؤسسات العاملة في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا وآسيا وكاربينو يوجين رئيس مجموعة "أغسطس للمشروعات العالمية" وستيف كيم الشريك الأكبر في المجموعة ومدير مشروعاتها الجديدة التي استقر عليها العطاءات مؤخرا في مصر.


واستعرض ستيف كيم مشروع المجموعة الجديد بوسط القاهرة في ميدان التحرير لتطوير وتحديث وإقامة فندق أمريكي دولي في مجمع التحرير القديم بإجمالي قيمة 250 مليون دولار.


كما استعرض كاربينو يوجين رئيس المؤسسة المشروع الثاني الذي نجحت المجموعة الاستثمارية في الحصول على الموافقة عليه بإجمالي استثمارات تبلغ 900 مليون دولار وهو مشروع أرض المقر السابق للحزب الوطني الديمقراطي بجوار المتحف المصري القديم وأمام النيل وبجوار فندق الريتز.

 


كما شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين، حيث تناولوا تنظيم ندوة مشتركة بين الاتحاد المصري لوسط وغرب أمريكا وغرفة التجارة الأمريكية ومؤسسة أغسطس للتعريف بتجربتهما الجديدة للاستثمار في مصر واهتمام السوق الأمريكية بنظيرتها المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ودعم الدولة للاستثمارات الأجنبية ومن أهمها الاستثمارات الأمريكية بمصر.

الدكتور سامح أبو العينين شيكاجو

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