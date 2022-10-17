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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالأسماء .. تحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات 106 عمال مصريين غادروا الأردن

صدى البلد

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمّان، بالمتابعة اللحظية مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي في تحويل القائمة الـ 99 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 106 عمال مصريين  لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.    

وبلغت  المستحقات 192ألفاً و440 دولاراً؛ بما يعـادل 3 ملايين و780 ألف جنيه مصري تقريبا.

تلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة  تقريرا بذلك من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، مناشدا فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .     

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن ، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من 16 أكتوبر الجاري تاريخ تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.    

وفيما يلي اسماء المستحقين :

 

 

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