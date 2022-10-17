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برلمان

نائبة : شكر وتقدير للرئيس السيسي ووزير الداخلية لدعم ذوي الإعاقة

النائبة مايسة عطوة،
النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ببدء وزارة الداخلية فى استخراج الأوراق الثبوتية للأشخاص ذوي الإعاقة مجانا لمدة أسبوع، والتى تشمل شهادات الميلاد والزواج والطلاق، وكذلك وثائق السفر وتصاريح العمل، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد ترسيخ لاهتمام القيادة السياسية بذوى الإعاقة وأولوية الاهتمام بهم.

وأضافت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها أن هذه التوجيهات تأتى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء والذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، ويستهدف التوعية بحقوق المكفوفين وتشجيعهم على استخدامهم العصا البيضاء كوسيلة للتحرك.

وأكملت مايسة عطوة: الان يستطيع للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية استخراج الأوراق الثبوتية، مثل شهادات الميلاد أو الزواج من خلال الخطوات التالية التوجه إلى مركز الأحوال المدنية التابع له تقديم الرقم القومي واستخراج شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج من بسهولة في دقائق معدودة، وفي حالة الرغبة في استخراج جواز السفر للمرة الأولى، يتم التوجه إلى قسم الجوازات التابع له وإحضار بعض الأوراق.

وأوضحت عطوة أن استخراج تلك الوثائق بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ولن يدفعوا رسوم استخراج جواز السفر أو غيرها من الأوراق على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووجهت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه الدائم والمستمر لذوى الإعاقة، كما وجهت الشكر لوزير الداخلية وللقيادات الشرطية على مجهوداتهم من أجل دعم ذوى الاعاقة والاهتمام غير المسبوق بهم.

وزارة الداخلية ذوي الإعاقة شهادات الميلاد وثائق السفر تصاريح العمل

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