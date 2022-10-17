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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية استخدام تكنولوجيا المياه فى دعم البيئة المصرية تزامنا مع مؤتمر المناخ.. تفاصيل

صدى البلد

تشهد القاهرة حاليا  فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه 2022، تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي"، والذي يُعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلي المنظمات الدولية.

تهدف فعاليات النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه 2022  إلى مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27

كما سيضم العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات.

 

وفى هذا الإطار أعلنت  كيونت العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المياه  

 

الإعلان عن أحد الحلول الصديقة للبيئة لتنقية المياه بطريقة مناسبة للاستخدام المنزلي منتج صحي جديد للمصريين يأتى ذلك فى إطار بناء مستقبل مستدام وتحقيق تأثير إيجابي في حياة المجتمعات.

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