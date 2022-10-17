إنفوجراف| 70.5 % نسبة اكتشاف الإصابة بأورام الثدي في المراحل المبكرة 

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي.



وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ومساهمتها في التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي لتخفيف العبء عن المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

انفوجراف .. 70.5 نسبة اكتشاف الإصابة بأورام الثدي في المراحل المبكرة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن انخفاض نسبة اكتشاف أورام الثدي في مراحلها المتأخرة (الثالثة والرابعة) من 58.5% من الحالات إلى 29.5%، وذلك نتيجة للفحص والتشخيص المبكر، كما ارتفعت نسبة اكتشاف الإصابة بالأورام في المراحل المبكرة إلى 70.5 %.



والجدير بالذكر أن المبادرة نجحت في فحص وتقديم التوعية الصحية إلى 28 مليونًا و962 ألفًا و454 سيدة، بداية من سن 18 عامًا حتى الآن، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تردد السيدات للفحص ضمن المبادرة بنسبة زيادة تصل إلى 44.8%عن معدلات التردد منذ العام الأول لإطلاق المبادرة في 2019.