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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خارجية النواب تستعرض خطة مصر من أجل استضافة قمة المناخ.. اليوم

قمة المناخ
قمة المناخ

تشهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نظر مشروع القانون المقدم من النائبة منى عمر، و(60) نائباً  أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن وينعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإدارة المحلية.

فيما تشهد اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.و ينعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتشهد  لجنة العلاقات الخارجية عرض  خطة مصر من أجل استضافة قمة المناخ (COP27)، بحضور  السفيروائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة.

وتشهد لجنة القوى العاملة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، بالرغم من أن الشركة لها لائحة وميزانية خاصة بها.

كما تشهد لجنة الطاقة و البيئة اليوم الثلاثاء نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و ينعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة الموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الشئون الدستورية و التشريعية مجلس النواب هيئة قناة السويس طلب الإحاطة العمالة المؤقتة

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