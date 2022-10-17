عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يشيد بأداء الأعضاء ويصفه بـ "الراقي والأفضل"

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأداء أعضاء مجلس النواب، من حيث "الكم والكيف في الأداء البرلماني الراقي"، قائلا: هذه شهادتي للتاريخ، أنتم أفضل البرلمانات حراكًا وعملًا، انتاجكم الكيفي قبل الكمّي متميز".

وتابع رئيس النواب مخاطبا الأعضاء: لستم في حاجة لإثارة أي ضجيج، لأن الواقع يثبت أن لديكم "طحين بلا ضجيج"، ولكن هناك جلد ذات زائد عن الحد، يمنع عنكم الشعور بقدر الإنجازات والجهود التي تبذلونها بشهادة الجميع، أنظروا حولكم دائما على البرلمانات الأخرى والسابقة، أنتم من أفضل البرلمانات على كل المستويات.

وأعاد رئيس مجلس النواب تأكيده على أن أعضاء مجلس النواب الحالي، ليسوا في حاجة إلى التأكيد على أنهم الأفضل، لأنهم كذلك بالفعل، وأن مايقدمونه للوطن الكثير، وأنهم يبذلون كل ماعليهم كما وكيفا مقارنة ببرلمانات وانعقادات سابقة، وهو ماتثبته بشكل رسمي ودقيق، كافة المضابط الخاصة بمجلس النواب الحالي وأعضائه.

وكان قبلها قد شهد مجلس النواب مجموعة من الإحالات لقوانين حكومية بشأن تنمية الثروات البترولية إلى اللجان النوعية، كما استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

حيث جاء ذلك كله خلال وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي شهدت الإشارة إلى أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية.

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الأداء البرلماني البرلمانات المضابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد قرارات الحكومة .. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

كان فاضله سنتين ويبقى طبيب.. محمد سقط من الطابق السادس في الكلية

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

التنمية المحلية : تطوير 10 تكتلات اقتصادية واعدة في سوهاج وقنا

أزمات روسيا تتوالى بأوكرانيا.. بوتين يترنح مع فقد جسر القرم ومشكلات الإمداد

الجزار: مصر تمد يد العون لجميع الدول الإفريقية من خلال بروتوكولات تعاون

مستريح الذهب .. زوجان ينصبان على 21 شخصًا في 10 ملايين جنيه بالجيزة

خطوات تفعيل شريحة تابلت أولى ثانوي .. تفاصيل

رئيس مجلس النواب يشيد بأداء الأعضاء ويصفه بـ "الراقي والأفضل"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع.. صور وفيديو

تنصيب إيجون.. ماذا حدث في الحلقة قبل الأخيرة من House of the Dragon

الأسوأ على الإطلاق.. كل ما تريد معرفته حول متحور كورونا الجديد

ملابس شبابية.. عصام الحضري وزوجته في رحلة خاصة علي البحر.. شاهد

فيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عدة عمليات كبرى في مستشفيات القطاع.. صور وفيديو

مدمنة وتحتاج شهرًا للعلاج.. محامي شيرين عبدالوهاب يؤكد كلام شقيقها

مزق روشتة أستاذ الأورام.. طبيب يتسبب في وفاة مريضة سرطان| فيديو جراف

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ