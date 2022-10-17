رئيس مجلس النواب يشيد بأداء الأعضاء ويصفه بـ "الراقي والأفضل"

أشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأداء أعضاء مجلس النواب، من حيث "الكم والكيف في الأداء البرلماني الراقي"، قائلا: هذه شهادتي للتاريخ، أنتم أفضل البرلمانات حراكًا وعملًا، انتاجكم الكيفي قبل الكمّي متميز".

وتابع رئيس النواب مخاطبا الأعضاء: لستم في حاجة لإثارة أي ضجيج، لأن الواقع يثبت أن لديكم "طحين بلا ضجيج"، ولكن هناك جلد ذات زائد عن الحد، يمنع عنكم الشعور بقدر الإنجازات والجهود التي تبذلونها بشهادة الجميع، أنظروا حولكم دائما على البرلمانات الأخرى والسابقة، أنتم من أفضل البرلمانات على كل المستويات.

وأعاد رئيس مجلس النواب تأكيده على أن أعضاء مجلس النواب الحالي، ليسوا في حاجة إلى التأكيد على أنهم الأفضل، لأنهم كذلك بالفعل، وأن مايقدمونه للوطن الكثير، وأنهم يبذلون كل ماعليهم كما وكيفا مقارنة ببرلمانات وانعقادات سابقة، وهو ماتثبته بشكل رسمي ودقيق، كافة المضابط الخاصة بمجلس النواب الحالي وأعضائه.

وكان قبلها قد شهد مجلس النواب مجموعة من الإحالات لقوانين حكومية بشأن تنمية الثروات البترولية إلى اللجان النوعية، كما استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

حيث جاء ذلك كله خلال وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي شهدت الإشارة إلى أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية.