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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء : قفزة في عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروعات الدولة

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجراف يتناول إنجازات قطاع الإسكان المصري.

جاء في انفوجراف مركز المعلومات ، أن عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة الدولة شهدت زيادة بنحو 73.1% خلال 2020/2021 لتسجل 336 ألف وحدة، بينما شهد حجم الاستثمارات الموجهة للوحدات السكنية ارتفاعًا بنحو 90.1% خلال 2020/2021 لتسجل 150 مليار جنيه.



وتنقسم الوحدات السكنية طبقًا لنوعية خلال 2020/2021 بين الإسكان الاقتصادي الذي وصل إلى 169.1 ألف وحدة، الإسكان المتوسط 123.7 ألف وحدة، الإسكان الفاخر 26.3 ألف وحدة، الإسكان فوق المتوسط 17.1 ألف وحدة 

وأطلقت مصر العديد من المشروعات السكنية في السنوات الأخيرة ومن أهمها مشروع الإسكان الاجتماعي ووصل عدد الوحدات المنفذة في 2020/2021 إلى 453.6 ألف وحدة، بالإضافة إلى مشروع سكن مصر وقد وصلت عدد الوحدات المنفذة حتى 2020/2021 نحو 37.9 ألف وحدة. 
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