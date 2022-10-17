مصر الخير : التغير المناخي يؤثر على مناعة الجسم بانتقال الكربون بالرياح

أكدت الدكتور عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة “مصر الخير ” أن المؤسسة بدأت بالتوعية حول استخدام قطع موفرة في استهلاك المياه على مستوى المدارس والمستشفيات والمساجد والمنازل، موضحة أن الأثر المباشر من التغيرات المناخية سيكون على الصحة، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تتوقع وقوع حالات وفاه في الفتره من ٢٠٣٠ إلى ٢٠٥٠ نحو ٢٥٠ الف مواطن على مستوى العالم بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها على الأكل والغذاء والهواء.

جاء ذلك خلال مؤتمر مؤسسة مصر الخير، اليوم، للاعلان عن تفاصيل وثيقة التوعية بقضية التغيرات المناخية ودور المنظمات الأهلية لدعم الاقتصاد الأخضر، وذلك تزامنا مع اهتمام الدولة المصرية والمنظمات الأهلية بقضايا البيئة والاعداد للمؤتمر الدولي cop 27 " مؤتمر الاطراف المعنية بالتغيرات المناخية" والمقرر عقده الشهر المقبل لشرم الشيخ .

وأكدت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، إن التغير المناخي يؤثر على مناعة وجينات الجسم بسبب نقل المواد الكربونية من خلال الرياح عبر الحدود والأقاليم، موضحة أن ٣٦ ٪؜ من خدمات الصحة تقدم للمواطن من المجتمع المدني .

ونوهت الجوهري إلى دور مؤسسة "مصر الخير " بشكل مباشر حول مياه الشرب والصرف الصحي باعتبار أن كوب الماء النظيف هو أهم طرق الوقاية للعديد من الامراض، وذلك من خلال شراكة مع شركات مياه الشرب في توعية المواطنين فضلا عن ابصال وصلات مياة نظيفة للاسر في القرى والمحافظات ونعتبر ذلك اولويه

وأكدت رئيس قطاع الصحة في مصر الخير، أن اثر التغيرات المناخية الأكبر هو التهديد لصحة الانسان بسبب انتقال الامراض من اقاليم لاقاليم اخرى لخروج الفيروسات بسبب التغيرات.

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