اتحاد الكرة يزور استاد هيئة قناة السويس ويشيد بالمستوى العالي .. صور

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بحضور عدد من قيادات الهيئة ولجنة إدارة وتشغيل الاستاد، وذلك بمقر استاد الهيئة الجديد بالإسماعيلية.

ضم وفد اتحاد الكرة كلا من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، واللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الإتحاد.

تعد الزيارة هى الأولى لمجلس إدارة اتحاد الكرة ، وتهدف إلى التعرف عن قرب على الإمكانيات التي يتمتع بها استاد هيئة قناة السويس الجديد.

استقبال وترحيب

وفي بداية الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بمجلس إدارة اتحاد الكرة في استاد هيئة قناة السويس الإضافة الأحدث لمنشآت القرية الأولمبية والتي تعكس حرص الهيئة الدائم على دعم جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية ومواصلة دورها المجتمعي بمنطقة القناة.

وأكد رئيس الهيئة لمجلس ادارة اتحاد الكرة على جاهزية استاد هيئة قناة السويس لاستقبال البطولات والفعاليات المحلية والدولية، في ظل ما يتمتع به الاستاد من مقومات تجعله الوجهة الملائمة لإقامة معسكرات التدريب للمنتخب، واستضافة فرق الناشئين نظرا لموقعه المتميز في قلب مدينة الإسماعيلية.

واستمع مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس والمخطط العام للاستاد الذي راعى المواصفات والاشتراطات الدولية للاتحادين الدولي و الإفريقي لكرة القدم بجانب الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يقع على مساحة 80 ألف متر تقريباً ويتسع لـ 21 ألف متفرج تقريباً.

وأهدي رئيس الهيئة درعا إلي جمال علام رئيس اتحاد الكرة وتبادلا التقاط الصور التذكارية.

ثم تفقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الملعب والمقصورة الرئيسية وغرف اللاعبين ومدرجات الجمهور وقاعات المؤتمرات وكبائن المعلقين وأكاديمية الناشئين والمنطقة الإدارية وغيرها.

ومن جانبه، أعرب جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن فخره بأحدث الصروح الرياضية المصرية، مشيدا بالمستوى العالمي الذي يتمتع به الاستاد سواء من ناحية التصميم أو التجهيزات الفنية مما يجعله مؤهلا لاستضافة المباريات الكبرى، مشيرا إلى أنه من المقرر انتداب لجنة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاعتماد الاستاد إفريقيا قبل نهاية الشهر الجاري.