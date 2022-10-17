جلسة ساخنة بالبرلمان.. النواب يواجه الحكومة بسبب أزمة نقص الأعلاف.. ويوافق على مشروع قانون «الأعلى لصناعة السيارات».. ونائب التنسيقية يرفض

رئيس مجلس النواب يدعو الحكومة إلى سرعة حل مشكلة الإنتاج الداجني وأزمة نقص الأعلاف

رئيس مجلس النواب يرفض طلبا بالإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء

النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مناقشة أزمة نقص الأعلاف بعدما ما تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة بشأن الفيديو المنتشر لإعدام كتاكيت، نتيجة للنقص الكبير في الأعلاف وعدم توافرها، مما يهدد بشكل مباشر الثروة الداجنة. كما شهدت الجلسة مناقشة المجلس مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وسط رفض من نائب التنسيقية علاء عصام.

ودعا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي، الحكومة إلى سرعة اتخاذ اللازم نحو حل مشكلة الإنتاج الداجني، وتكليف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمسئولين في الوزارات المعنية والبنك المركزي بسرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بسرعة اتخاذ اللازم لحل أزمة نقص الأعلاف وما ترتب عليه من مشكلات في الثروة الداجنة في مصر.

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وشدد، عقب البيان الذي ألقاه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بهذا الخصوص - على ضرورة حضور اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية المقرر انعقاده بعد ظهر غد /الثلاثاء/ لمناقشة هذا الموضوع والوقوف على إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.

وأضاف أنه يمكن للأعضاء مقدمي البيانات العاجلة في هذا الشأن حضور اجتماع اللجنة لمناقشة هذا الأمر.

وأعلن هشام الحصري، أن هناك خطوات جادة من الحكومة لوضع الحلول اللازمة لتلك الأزمة من خلال الإفراج عن شحنات الأعلاف وفي مقدمتها فول الصويا.

ورغم ما أعلنته الحكومة من إجراءات لحل أزمة نقص الأعلاف، وإعلان الإفراج عن كمية محددة من الأعلاف أسبوعيًا، إلا أن النواب طالبوا بمزيد من الحلول لمواجهة الأزمة، وطالبوا باستدعاء وزير الزراعة، خاصة بعد تصريحات نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، بأن هناك أزمة في قطاع الدواجن والبيض تهدد بخروج عدد كبير من المربين وصغار المربين من المنظومة، بسبب عدم توفر الأعلاف وارتفاع أسعاره أن ما تردد خلال الأيام الماضية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وطالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب في هذا الصدد، باستدعاء وزير الزراعة، لبحث أزمة نقص الأعلاف، خاصة وأنه لو كان هذا الكلام صحيحًا سيكون الأمر خطيرًا وسيؤدي إلى تهديد كبير للثروة الداجنة، والتي يعتمد عليها غالبية الموطنين بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات، والذي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدأية.

ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

النائب محمد السلاب يلقي تقرير لجنة الصناعة بشأن قانون المجلس الأعلى صناعة السيارات

ويتضمن أيضا مشروع القانون إنشـاء صـندوق تمويـل صـناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكـون المسئول عـن تنميـة المـوارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص فـي مجالي إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمـة لتطـوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.

وأعلن النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضه مشروع قانون إنشاء مجلس أعلي للسيارات من حيث المبدأ.

وقال علاء، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، أن الحكومة عجزت عن توطين التكنولوجيا بالشكل المأمول، فكيف تستطيع صناعة السيارات صديقة للبيئة والصناعات المغذية لها".

وأضاف:" رئيس مجلس الوزراء وعد منذ عام بدخول مصر صناعة السيارات خلال عام، ولم يحدث، ولم يقدم أي تبريرات لهذا الأمر ، وما علمناه أن الحكومة لم تستطع إنتاج ماتور أصلا ".

وتابع :" المغرب وبعض الدول العربية والإفريقية نجحت في التوطين، ومصر تستطيع بما لديها من إمكانيات، ولكني وفق التصور الذي وضع القانون علي خلفيته أرفضه شكلا وموضوعا، لانه لم يضع تعريفاً واضح لمصطلح سيارات صديقة للبيئة ولم يحدد نسبة الانبعاثات".

كما رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلبا بالإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، لم يتم ذكر اسمه وذلك لعدم توافر الشروط اللائحية والقانونية.

وأكد حنفي جبالي، أنه نظرا لعدم توافر الشروط قرر مكتب المجلس حفظ الطلب، بدون ذكر اسم صاحبه، مع الاكتفاء بإبلاغ النائب ومقدم طلب رفع الحصانة بقرار المجلس.

وقال جبالي ان الطلب برفع الحصانة لم يتضمن عريضة الدعوى المقامة وكذلك طلب النائب العام علي الموافقة علي اقامة الدعوى وكذلك مخالفة الشروط والقواعد القانونية والدستورية لطلب رفع الحصانة وكل تلك الامور أدت إلي رفض هيئة مكتب المجلس رفع الحصانة وأوصت بذلك وهو ما وافق عليه المجلس.