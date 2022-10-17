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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ يبحث مع وزير الخارجية التكامل الصحي بين مصر والسودان

عضو بالشيوخ يلتقي
عضو بالشيوخ يلتقي وزير الخارجية

التقى الدكتور محمد جزر عضو مجلس الشيوخ ،وعضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بالسفير سامح شكري وزير الخارجية أمس .

ويأتي ذلك  في إطار الدراسة التي يقوم بها الدكتور محمد جزر عضو مجلس الشيوخ،  بعنوان" التكامل الصحي بين مصر والسودان ضرورة اقتصادية وإستراتيچية ملحة".

وتناول اللقاء  الدور الهام لوزارة الخارجية  المصرية متمثلاً في سفارة وقنصلية مصر بالخرطوم في تسهيل كافة العقبات  وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين المصريين الراغبين في تصدير الدواء المصري للسودان .

كما تناول اللقاء ايضا كيفية تذليل العقبات أمام الإخوة السودانيين الراغبين في تلقي العلاج في جمهورية مصر العربية من خلال الكومسيون الطبي بالسودان أو علي نفقتهم الخاصة تنشيطاً للسياحة العلاجية للأشقاء.

الجدير بالذكر أن إستيراد السودان من الأدوية يصل إلي ٧٥٠ مليون دولار سنوياً ولا يتجاوز نصيب الأدوية المصرية ١٪؜ فقط من هذا الرقم نتيجة لبعض العقبات الادارية التي يجدها مصدري هذا القطاع،كالإعتراف المتبادل بالتسجيل والتسعير الغير منصف لبعض المنتجات.

حضر اللقاء السفير  هاني صلاح مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان.

سامح شكري وزير الخارجية الدكتور محمد جزر عضو مجلس الشيوخ مصر السودان التكامل الصحي

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