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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نشاط زراعي.. حصة ليمون بالنعناع لطلاب أولى اعدادي في مدرسة بالجيزة.. صور

حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع

شهدت مدرسة ليسيه الهرم اليوم تنظيم حصة “ليمون بالنعناع” للطلاب 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد قيام الطلاب في حصة نشاط التربية الزراعية بتعلم طريقة عمل عصير “ليمون بالنعناع” لطلاب الصف الأول الاعدادي للقسم الفرنسي

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويكون ذلك بمشاركة السادة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثَمَّ المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مضيفًا، أنه سيتم تطبيق ذلك على أربع مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن اليوم الرياضي و يوم الأنشطة سيتم تطبيقهما في المدارس بشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس.

 وقال وزير التربية والتعليم إن ذلك يأتي تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم : إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها: العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع
حصة ليمون بالنعناع

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