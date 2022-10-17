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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نحتاج موافقه النادي.. المنتخب الاوليمبي يضم نجم الزمالك لمواجهة ايسواتيني

صدى البلد

كشف مصدر داخل المنتخب الاوليمبي عن موقف حسام عبدالمجيد نجم الزمالك من الانضمام للمنتخب خلال مواجهة ايسواتيني في التصفيات المؤهله لدوره الألعاب الأوليمبية. 

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" مصدر داخل المنتخب الأوليمبي: ضم حسام عبد المجيد لقائمة المنتخب قبل مباراتي إيسواتيني لا يحتاج لموافقة الزمالك قبلها أو التنسيق معه.. 

 

وأضاف :" المباراة رسمية وليست ودية"

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تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الكاف بإقامة مباراة المنتخب الأوليمبي مع ايسواتيني بملعب الأخير يوم ٢٣ أكتوبر الجاري فى ذهاب الدور الثاني للتصفيات الإفريقية لدورة الألعاب الأولمبية "باريس ٢٠٢٤ " بينما تقام مباراة العودة باستاد الإسكندرية يوم ٣٠ أكتوبر.

ويصعد الفائز من مجموع المباراتين إلى الدور الثالث لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا فى الجولة الأخيرة المؤهلة للدورة المجمعة والتى تقام فى المغرب ويتأهل منها الثلاثة الأوائل الى الأولمبياد.

وكانت القرعة قد جنبت المنتخب الأوليمبي المصري اللعب فى الدور التمهيدي بينما تأهل ايسواتني على حساب بتسوانا .. وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة  للكابتن محمد بركات مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني للترتيب للمعسكر المقبل.

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