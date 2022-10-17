عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الصليب الأحمر" ينشر 11 موظفًا من اللجنة في دونيتسك لزيارة الأسرى المحتجزين

صدى البلد

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، إنها نشرت 11 موظفًا من موظفي اللجنة بما في ذلك طبيب في دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا، مؤكدة أنهم على استعداد لزيارة جميع الأسرى المحتجزين في المنطقة؛ بما في ذلك في مركز سجن أولينيفكا.

وأشارت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن مهمة هؤلاء تتمثل في تقييم ظروف الاعتقال ومعاملة المحتجزين وتقديم الإمدادات الأساسية والتأكد من أن أسرى الحرب يمكنهم الاتصال بأسرهم.

وأضافت أن المنطقة حاليا هي مسرح لأعمال عدائية مكثفة تؤكد مدى خطورة وصعوبة تنفيذ هذه المهمة، لافتة إلى أن فريقها كان على استعداد للتدخل منذ شهور ولكن حتى الآن لم يكن لديه في نفس الوقت الحد الأدنى من الضمانات الأمنية على الأرض وتفويض زيارة صادر عن السلطات المحلية.

وشددت اللجنة على أنه يحق لأسرى الحرب تلقي زيارات منتظمة من مندوبيها، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، مشيرة إلى أنها تنقل مباشرة إلى السلطات وفي سرية تامة استنتاجاتها وتوصياتها بهدف تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة المخصصة للمحتجزين بشكل ملموس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

ترشيحاتنا

مصرع فردين وإصابة أربعة من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي

نهائيا.. "خطة النواب" توافق على مشروع قانون إعفاء السيارات من الضرائب والجمارك

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

الحق قبل الحذف.. خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية على بوابة مصر الرقمية

روسيا تعلق على ضرب نظام الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا

معروف بأراءه الحاده.. راغدة شلهوب: قلقت من حلقة أحمد كريمة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان خيالي.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها في موريكس| شاهد

خبير مناعة يوضح أسباب الهلع العالمى من الكوليرا|تفاصيل

افتتاح معرض كاريكاتير "كوبا ومصر.. ثقافات توحدنا".. غدا

إفتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. فيديو

فيديو

إفتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. فيديو

تفاصيل ترحيل الإمارات لمصري بسبب قص شعر غير المحجبات.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

سجلتها صوت وصورة.. إلهام شاهين تكشف عن مصير وصيتها بعد رفض أسرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ