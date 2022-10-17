"الصليب الأحمر" ينشر 11 موظفًا من اللجنة في دونيتسك لزيارة الأسرى المحتجزين

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، إنها نشرت 11 موظفًا من موظفي اللجنة بما في ذلك طبيب في دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا، مؤكدة أنهم على استعداد لزيارة جميع الأسرى المحتجزين في المنطقة؛ بما في ذلك في مركز سجن أولينيفكا.

وأشارت اللجنة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن مهمة هؤلاء تتمثل في تقييم ظروف الاعتقال ومعاملة المحتجزين وتقديم الإمدادات الأساسية والتأكد من أن أسرى الحرب يمكنهم الاتصال بأسرهم.

وأضافت أن المنطقة حاليا هي مسرح لأعمال عدائية مكثفة تؤكد مدى خطورة وصعوبة تنفيذ هذه المهمة، لافتة إلى أن فريقها كان على استعداد للتدخل منذ شهور ولكن حتى الآن لم يكن لديه في نفس الوقت الحد الأدنى من الضمانات الأمنية على الأرض وتفويض زيارة صادر عن السلطات المحلية.

وشددت اللجنة على أنه يحق لأسرى الحرب تلقي زيارات منتظمة من مندوبيها، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، مشيرة إلى أنها تنقل مباشرة إلى السلطات وفي سرية تامة استنتاجاتها وتوصياتها بهدف تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة المخصصة للمحتجزين بشكل ملموس.