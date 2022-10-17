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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفيق أوضاع 141 كنيسة ومراجعة وصلات الكهرباء والعدادات الكودية بمساجد الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً موسعا لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف والمحاسب عادل  عبد الملاك  وكيل  المجلس الملي العام  وهاني عبد الملاك مندوبين عن الكنيسة وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية وعدد من مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية المعنية  بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيداً لتوفيق أوضاعها حفاظاً على الأرواح و المباني وتطبيقا لأحكام القانون مؤكداً على مدير ادارة الحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات مرنة لإسراع الخطى في الإنتهاء من إجراءات المعاينة للكنائس غير المستوفاة لإشتراطات الحماية المدنية والتراخيص لتوفيق أوضاعها .

وأشارت نائبة المحافظ إلى أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 141 كنيسة وجاري الإنتهاء من إجراء المعاينات اللازمة بمعرفة إدارة الحماية المدنية لإستيفاء الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها طبقاً لمتطلبات واشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على الأرواح و المباني وتطبيقا لأحكام القانون.

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وخلال الإجتماع تم إستعراض موقف وصلات الكهرباء والعدادات الكودية بـ 9202 مسجد علي مستوي المحافظة و 75 كنيسة ليصدر المحافظ تعليماته بمراجعة كافة الملاحظات الواردة في التقرير وتحديد جدول زمني لمعالجتها وتطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية ، مشدداً علي ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة جهات العمل المختلفة وعقد دورات تدريبية للأئمة وعمال المساجد في مجال الحماية المدنية لتعريفهم بكيفية التعامل مع أي احداث طارئة.

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