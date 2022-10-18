سعر عيار 24 في محلات الصاغة اليوم 18-10-2022

ثبت سعر أعلى أعيرة الذهب في أول تعامل له اليوم الثلاثاء 18-10-2022؛ عند 1270 جنيها للبيع و1274 جنيها للشراء وذلك بالنسة لسعر الجرام الواحد من عيار 24 في محلات الصاغة.

وشهد سعر العيار الذهبي الأغلي بين الأعيرة الذهبية هبوطا طفيفا بنهاية تعاملات أمس لم يجاوز حاجز الجنيه الواحد؛ وفقا لتقرير صادر عن إيجيبت جولد برايس المتخصص في تحديد أسعار المشغولات الذهبية.

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 1111 جنيها للبيع و 1115 جنيها للشراء وذلك بالنسبة إلي الجرام الواحد.

عيار 14



وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 741 جنيها للبيع و 743 جنيها للشراء بعد تراجعه بقيمة جنيه واحد.

استقرار الأسعار

يشار إلي أن سعر الذهب مصر ثباتا في أول تعاملات له اليوم الثلاثاء الموافق 18-10-2022، بدون أي تغيير علي مختلف الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة، بعد هبوط بقيمة 5 جنيهات بنهاية تعاملات أمس ؛ علي الرغم من ارتفاعه بمعدلات غير مسبوقة خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 86 جنيها علي الأقل

عيار 18



وسجل سعر عيار 18 نحو 952 جنيها للبيع و 956 جنيها للشراء

أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب نحو 39.5 ألف جنيه للبيع و 39.63 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.27 مليون جنيه للبيع و1.3 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب



بينما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 8888 جنيها للبيع و 8920 جنيها للشراء

صناعة الذهب في مصر



وفي تصريحات سابقة، اعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن إعداد خطة لدعم صناعة الذهب في مصر، موضحا أن مصر كانت من أكبر الدول التي تستحوذ على ريادة صناعة الذهب لعدد طويل من السنوات، وخلال الفترة الماضية حدث تنافس شديد في الصناعة عالميا ومحليا.

وذكر أن وزارته تتواصل مع ممثلي صناعة الذهب بالتوازي مع اهتمام الدولة باستغلال المناجم لاستخراج المعدن الأصفر

تذبذب الأسعار

وذكر عمرو المغربي، عضو الشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة،الفترة الراهنة تشهد حالة من التذبذب برغم استقرار الأسعار في الوقت الحالي، موضحا أنه محلات الصاغة لا تستورد خامات الذهب في الوقت الحالي خصوصا وأن المحلات تقوم بالبيع للمستهلكين من المخزون لديها.،

أضاف أن الذهب شهد هبوط في البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي، بسبب قلة حجم الطلب مع قلة المعروض في الوقت الراهن.

وأشار المهندس سعيد إمبابي، خبير الذهب والمعادن؛ إلي الفترة الراهنة تشهد حالة من التذبذب للمعدن الأصفرو الذي يعاني من الهبوط محليا ، مشيرا إلي أنه سعر الأوقية بالبورصة العالمية تراجع لمستويات غير مسبوقة

وأوضح أن السعر المحلي لجرام الذهب زاد خلال الأسبوع الماضي وهو اتجاه طبيعي في ظل وجود حالة من الطلب المتزايد باعتباره مخزنا للقيمة والثروة في الوقت الراهن.

قرارات اقتصادية

جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت تراجعا بالسوق المحلي بالرغم من زيادتها بالبورصات العالمية تحت دعم قوي الطلب بعد موجة من الانخفاض الحاد، وثبات نسبي للدولار.

وبحسب محللون فإن هناك حالة من الترقب لدي خبراء الاقتصاد الدولي في ظل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بشأن مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل.



وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعا بقيمة 35 جنيهًا، بنسبة 3.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع الأسعار بقيمة 50 دولارًا، وبنسبة 3% تقريبًا بالبورصة العالمية.

أخبار الذهب

ويهتم عدد من الشرائح الاجتماعية المختلفة في مصر أسعار الذهب اذ يصنفون كقطاع كبير يتابع عن كثب أخبار الذهب خصوصا ممن هم في مرحلة الخطوبة و المقبلين علي الزواج، خصوصا وأن تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا وأنه يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة في أوقات ارتفاع الأسعار.

سعر المصنعية

ويصل سعر المصنعية للذهب بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، حيث تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر.

كما يصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وبالتالي فهي في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.