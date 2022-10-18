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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم جلسة نقاشية بعنوان كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ينظم اليوم الثلاثاء الموافق 18 - 10 صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟"، الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

ومن المرتقب أن تثير الجلسة النقاشية العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل، وأزمة الطاقة، وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية.

 

ويتحدث في الصالون كل من: النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب الوفد، والنائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، والنائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة هبة واصل، الرئيس التنفيذي الإقليمي للموارد البشرية بالبنك العقاري المصري العربي.

 

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ آثار التضخم العالمي على مصر ارتفاع التضخم التضخم

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