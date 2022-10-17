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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طليق كيم كارداشيان يشتري تطبيق Parler المؤيد لترامب

طليق كيم كارداشيان
طليق كيم كارداشيان يشتري تطبيق Parler المؤيد لترامب

وافق مغني الراب المثير للجدل كاني ويست، وطليق الممثلة وعارضة الأزياء كيم كارداشيان، على شراء تطبيق Parler ، المثير للجدل والذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في حشد أنصاره ضد نتيجة انتخابات 2020، مما أدى إلى وقوع شغب كبير نتج عنه اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.  

 

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فإن كاني ويست قرر شراء تطبيق Parler ، بعد أيام قليلة من من تعطيل حسابه في تطبيقي إنستجرام وتويتر، بسبب نشر عدد من المنشورات التي اعتبرها تويتر وإنستجرام مسئية وتحض على الكراهية وتخالف سياسة المحتوى، إلا أن سمح له مرة أخرى. 

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وأعلنت شركة Parlement Technologies ، الشركة الأم لشركة Parler ، عن عملية الاستحواذ اليوم الإثنين، دون الكشف عن التفاصيل المالية، حيث قالت الشركة إنها أبرمت "اتفاقية من حيث المبدأ" مع كاني ويست ، الذي غير اسمه مؤخرا إلى Ye ، حيث أنه من المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الأخير من عام 2022.

 

وقال ويست في بيان صحفي صادر عن تطبيق Parler  : "في عالم تعتبر فيه الآراء المحافظة مثيرة للجدل ، علينا التأكد من أن لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا بحرية". 

 

وتأسس تطبيق Parler في عام 2018 كمنافس لمنصات التواصل الاجتماعي الحالية ، والتي زعم بعض المحافظين الأمريكيين وأنصار اليمين المتطرف أنها أصبحت متحيزة ضدهم، حيث تشمل منصات الوسائط الاجتماعية البديلة الأخرى تطبيق Truth Social المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، بالإضافة إلى تطبيق GETTR ، الذي أنشأه مستشار ترامب السابق جيسون ميلر ، و Rumble ، وهي منصة فيديو مجانية للتعبير بدعم من أصحاب رؤوس الأموال بيتر ثيل وجي دي فانس.

 

وزاد نشاط المستخدمين على تطبيق Parler عشرين ضعفا معظم أيام الانتخابات خاصة من مناصرى الرئيس الأمريكي ترامب، حيث وجدوا فيه ملاذا آمنا للتعبير عن آرائهم، التى لاقت حزما شديدا من قبل فيسبوك وتويتر وعدم تهاون فى حذفها عند استخدام العبارات المحرضة على العنف أو تلقى سيلا من التحذيرات فيما يتعلق بالآراء المضللة. 
 

 

كاني ويست كيم كارداشيان تطبيق Parler دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق إنستجرام وتويتر اليمين المتطرف

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