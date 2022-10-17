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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 2 بجروح نافذة في الفخذ الأيسر جراء حادثي طعن ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت بورسعيد، حادثي اعتداء على مواطنين في حيي المناخ و الضواحى مما تسبب في تعرضهما لإصابات بجروح نافذة بالفخذ الأيسر لكلاهما.

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارين باستقبال مستشفيي السلام والزهور مصابين بجروح نافذة فى الفخذ الأيسر بإدعاء إعتداء من آخرين.


تم تكليف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد، بسرعة الوقوف على أسباب الحادثين وتشكيل فرق بحث لضبط الجناة والعرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.


وأكدت تحريات الرائد أحمد مسعد رئيس مباحث الضواحى، أن مستشفى الزهور استقبل المصاب محمد عايش اسماعيل على ١٩ سنة مقيم بالسلام الجديد بإدعاء إعتداء من آخرين.

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وأوضح التقرير الطبي للحالة، أن المجنى عليه مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر والحالة العامة غير مستقرة.

فيما أكدت تحريات الرائد عمر الخولى رئيس مباحث المناخ، استقبال مستشفي سلام بورسعيد الدولى المصاب السيد محمد عبد الوهاب ٣٠ سنة مقيم بشارع عدلى والسواحل بإدعاء إعتداء من آخرين.


وأوضح التقرير الطبي، أن المجنى عليه مصاب بجرح طعنى بالفخد الأيسر والحالة العامة غير مستقرة .

هذا وتعكف فرق البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد على ضبط الجناة والعرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

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