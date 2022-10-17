شباب المستثمرين تحت حماية الرئيس.. أبرز التحديات تحتاج إلى حلول

الشباب العمود الفقري للدولة المصرية، ووقود المستقبل لبناء الجمهورية الجديدة، لذلك تحرص القيادة السياسية على تقديم الدعم لهم من أجل النهوض بهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

تذليل العقبات أمام شباب المستثمرين

يهتم الشباب في الوقت الراهن وبشكل دائم بتنفيذ المشروعات الصغيرة، وذلك بأقل الامكانيات وبالأدوات المتاحة لكل فرد، ولـ المشروعات الصغيرة أهمية قصوى للدولة كما للمواطنين، فلذلك تقوم القيادة السياسية بتقديم جميع التسهيلات لهؤلاء الشباب.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بتذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وجه الرئيس السيسي بتبسيط وزارة التجارة والصناعة الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوى الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التى تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات في هذا الصدد، بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعيا نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي.

قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن دعم القيادة السياسية والحكومة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة، وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة في المجتمع، يأتي كون هذه المشروعات تحارب البطالة في المجتمع، وهي البديل عن الوظائف الحكومية التي كانت ينتظرها الشباب بعد أن تم وقفها.

معوقات تقف أمام تنمية المشروعات

ولفت عامر لـ"صدى البلد"، إلى ضرورة قيام جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر بتجهيز دراسات الجدوى المناسبة لكل محافظة يوضح الصناعات التي تتناسب مع تلك المحافظة، مؤكدا أن غياب دراسات الجدوي عن بيئة العمل المناسبة لكل مشروع من المعوقات التي تجعل المشروعات لا تكتمل وتتعطل بعد فترة من البدء فيها.

وأشار عامر، إلى أن من المعوقات أيضا، تدريب الشباب على هذه المشروعات، بسبب الأزمات الاقتصادية وتلبية جهاز تنمية المشروعات لمشروعات الشباب التي يتم تقديمها، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

وفيما يتعلق بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجه الرئيس السيسي بتعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار.

كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.

الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة

وبذلت الحكومة منذ تولى الرئيس السيسي الكثير من الجهود من أجل تعزيز الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع درجة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتتمثل أهم تلك الجهود فيما يلي: -

أصدرت الدولة المصرية قرارا بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 24/ 4/ 2017، بحيث يكون تابعا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامج وطن لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها والعمل على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.

ويقوم الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال.

بالإضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلا عن برامج تنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.

قطاع المشروعات متناهية الصغر

وأن أهم ما يميز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، هو وجود عدد من الوزارات في وضع سياسات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها:

وزارة الاستثمار.

هيئة التنمية الصناعية.

هيئة الرقابة المالية.

البنك المركزي المصري، وغيرها.

بدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية E -Finance، أعمال تطوير منصة المشروعات الصغيرة، والمنصة هي موقع الكتروني تفاعلي أقامه جهاز تنمية المشروعات، على شبكة الانترنت ليتيح كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

بجانب إطلاق الرئيس السيسي ، مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزي المبادرة في يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وقد بلغ إجمالي التمويلات التي ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 70 مليار جنيه لحوالي 62 ألف مشروع.

ونرصد لكم أهم وأبرز أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

وعن ما هي أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فبحسب الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات فأن أهم أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كالأتي: