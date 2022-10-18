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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القومي للبحوث يعقد ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.. غدا

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أعلن المركز القومي للبحوث عن عقد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية ( لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية ) - وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث الندوة الثالثة من سلسلة الندوات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي: صحة النبات، بالمركز القومي للبحوث .

وأوضح المركز أن ذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ورئيس الندوة الدكتور محمود حزين قائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية و مقرر الندوة الدكتورة زینب هانم عبد الرحمن سلامة رئيس لجنة العلاقات العلمية والثقافية والدولية لمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي الهام يقدم دراسات و حديث شيق عن مستقبلنا و مستقبل وطننا و ابناؤنا باذن الله في سلسلة الندوات التي تدرس التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة النبات الذي يعتبر مصدر الغذاء الرئيسي للشعوب و الأمم من أغلب مخلوقات الكون.

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وأوضح أن ذلك تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي السابع والعشرون COP 27  الذي يعقد  في نوفمبر القادم 2022 . و يتناول التعرف على الاتجاهات الحديثة في تغير المناخ محليًا وعالميًا وتأثير التغيرات المناخية بيئيًا وزراعيًا  واقتصاديًا والتغيرات المناخية الجديدة والمتوقعة وأثرها على البيئة وانعكاسها على الاقتصاد المحلي .

تستضيف الندوة نخبة من كبار العلماء و المتحدثين ضيوف الندوة و التي تعقد صباح غدا الأربعاء ١٩ أكتوبر العاشرة صباحاً بالقاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث .

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