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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو مجلس السيادة بالسودان يلتقي سفيرة مملكة نذرلاند بالخرطوم

صدى البلد

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، الدكتور الهادي إدريس يحي، بالقصر الجمهوري اليوم، سفيرة مملكة نذرلاند لدى السودان، السفيرة إدما فان ديورين.

وقال مركز إعلام مجلس السيادة، إن اللقاء تناول العلاقات التاريخية التي تربط السودان والمملكة، إلى جانب أوجه التعاون المشترك بين الخرطوم وامستردام في المجالات المختلفة.

كما قدم عضو مجلس السيادة خلال اللقاء، شرحاً للتطورات السياسية الراهنة بالبلاد، والتحديات التي تواجه عملية الانتقال السياسي، معبراً عن تفاؤله، بقرب العودة إلى مسار التحول الديمقراطي، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية دور المجتمع الدولي في دعم المرحلة الانتقالية.

من جانبها، أوضحت سفيرة مملكة نذرلاند بالسودان، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق لدعم المملكة والاتحاد الأوروبي للسودان خلال هذه المرحلة لتجاوز تحديات عملية الانتقال السياسي.

وأشارت سفيرة مملكة نذرلاند بالسودان، إلى أن السودان ومملكة نذرلاند تجمعهما علاقات تاريخية جيدة، واصفة اللقاء، بالمثمر والبناء. 
 

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