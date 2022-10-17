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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 140 مليون..محافظ البحر الأحمر: كاميرات مراقبة وأماكن للباعة الجائلين بالسوق الحضاري

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على افتتاح أول سوق حضاري ونموذجي   في مجمع الدهار في مدينة الغردقة.

 

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أول سوق نموذجي حضاري.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مجمع خدمات الدهار بالغردقة

وقال  عمرو حنفي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،  إن  السوق القديم  المتواجد في منتصف الغردقة  لا يليق بالشكل الحضاري للمدنية السياحية .

 

وأضاف عمرو حنفي:"  بتكلفة 140  مليون جنيه قررنا إنشاء سوق حضاري نموذجي بالكامل وهذا السوق يجمع الخضروات واللحوم والدواجن والفاكهة  في مكان واحد، وبه أماكن للباعة الجائلين".

 

وتابع عمرو حنفي:"  السوق مزود بكاميرات مراقبة وبه شركة أمن ونظافة ودورات مياه، والسوق متواجد في منتصف مدينة الغردقة ".

 

وأكمل عمرو حنفي:"  السوق به اكثر من سوبر ماركت ويتم توفير كافة أنواع المنتجات للمواطن  داخل السوق".

 

البحر الأحمر سوق سوق حضاري سوق نموذجي الغردقة اخبار التوك شو

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