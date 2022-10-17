بـ 140 مليون..محافظ البحر الأحمر: كاميرات مراقبة وأماكن للباعة الجائلين بالسوق الحضاري

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على افتتاح أول سوق حضاري ونموذجي في مجمع الدهار في مدينة الغردقة.

وقال عمرو حنفي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن السوق القديم المتواجد في منتصف الغردقة لا يليق بالشكل الحضاري للمدنية السياحية .

وأضاف عمرو حنفي:" بتكلفة 140 مليون جنيه قررنا إنشاء سوق حضاري نموذجي بالكامل وهذا السوق يجمع الخضروات واللحوم والدواجن والفاكهة في مكان واحد، وبه أماكن للباعة الجائلين".

وتابع عمرو حنفي:" السوق مزود بكاميرات مراقبة وبه شركة أمن ونظافة ودورات مياه، والسوق متواجد في منتصف مدينة الغردقة ".

وأكمل عمرو حنفي:" السوق به اكثر من سوبر ماركت ويتم توفير كافة أنواع المنتجات للمواطن داخل السوق".