الحركة الوطنية: تبسيط إجراءات الاستثمار يدعم قطاع الصناعية

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن توجيهات الرئيس بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنظم مع رجال الأعمال الوطنيين، سوف يساعد بشكل جاد وفعال في دعم قطاع الصناعة والاستثمار فيها، مما يساهم في تعزيز قدرة الدولة من خلال الصناعة والاهتمام بالقطاع الخاص.

وأكد رئيس الحركة الوطنية أننا بحاجة لمزيد من التسهيلات في مجال الصناعة من أجل المساعدة في رفع قيمة الناتج القومي وتغطية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة من أجل خفض حجم الواردات التي تؤثر بشكل كبير على الاحتياطي النقدي، كما أننا بحاجة للدخول في مجالات جديدة من الصناعة من أجل التخصص في مجالات تتيح لنا تصديرها إلى الخارج والحصول على العمل الصعبة من أجل تعزيز الاقتصاد المصري.



وأضاف رئيس الحركة الوطنية أن مصر قطعت شوطا طويلا في برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية وإصدار التشريعات والقوانين التي تسهل عملية الاستثمار والتصنيع خاصة أننا نمتلك الخامات والموارد كما نمتلك أيدي عاملة منخفضة التكلفة مقارنة بالسوق العالمي. كما أن مصر تستطيع أن تكون مركز لصناعات العالم لم تمتلكه من موقع متميز يسهل عملية النقل فضلا عن المنطقة اللوجستية في قناة السويس.

وتابع اللواء رؤوف السيد علي: لا شك أن القيادة السياسية بذلت جهد كبير في تحفيز بيئة الاستثمار والصناعة كما أن توجيهات الرئيس اليوم ستعزز نشاط الصناعة للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية، كما ستذلل عقبات كثيرة قد تواجه شباب المستسمريين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.