كثير من الزوجات تدخر جزء من مصروف البيت الذي يعطيه لها زوجها للإدخار أو للإنفاق على نفسها أو ان تعطي أهلى من هذا المصروف الذي تدخره كل هذا دون علم زوجها، فهل يجوز للزوجات ان يدخروا جزء من مصروف البيت ومساعدة اهلها دون علم زوجها ؟.

هل يجوز مساعدة أهلى من مصروف البيت دون علم زوجي ؟

مصروف البيت يختلف عن المصروف الشخصي الذي يعطيه الزوج لزوجته فهذا ملك لها وتتصرف فيه كيفما تشاء، حول إذ كانت الزوجة تدخر من مصروف المنزل جزء دون عمل زوجها، الذي وقع في ضيق ويحتاج لمال لفك كربه، فهل يحق الأخذ منه وإعطاء الزوج،

فيما نصحت دار الإفتاء المصرية سائلة ارسلت لهم سؤال مضمونة:" هل يجوز مساعدة أهلى من مصروف البيت دون علم زوجي؟"، قائلة: إذا أعطاكي مصروفا شهريا لاحتياجات البيت، ويقول لك أنت حرة التصرف فيه، فهذا اسمه "مصروف البيت" أي يوجه للصرف فى نفقات البيت، فلا يجوز لك أن تساعدي أهلك منه إلا بإذنه.

هل يجوز مساعدة أهلى من مصروف البيت دون علم زوجي ؟

أما إذا أعطاكي زوجك مصروفا شهريا خاصا بك أنت لكي تشترى به احتياجاتك، فأنت حرة التصرف فيه، سواء تصدقتى منه أو ساعدتى به أهلك أو أخبرته أم لا.

حكم ادخار المرأة من مصروف البيت

الزوج إذ وقع في ضيق في يوم من الأيام واحتاج لأموال، فعليها إعطائه، وإذا احتاج المنزل لمصاريف أخرى ولم تجد فعل أن تنفق من المال المدخر على البيت، فهذا المال ليس ملكًا لها، فبعض النساء إذا ادخرن جزءًا من مصروف البيت تظن أنه أصبح ملك لها، فهذا المال ملك للزوج وأنت وكيلة على هذا المال.