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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دميتري سايمز: على أوكرانيا أن تعي مكانتها وتكف عن الإملاء من أمريكا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

صرح الكاتب الصحفي، دميتري سايمز، بأن تورط واشنطن في الصراع الأوكراني سيوقعها في مواجهة مباشرة مع موسكو، لذا ينبغي على نظام زيلينسكي البحث عن وسائل دبلوماسية لحل الأزمة.

وأضاف في مقاله المنشور في صحيفة "The National Interest"، أن أوكرانيا لها الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة، لكن عليها أن تعي مكانتها وتلزم حدودها، فهي لا تمتلك حق الإملاء على الولايات المتحدة وحلف الناتو وتحديد مستوى ومدة ومقدار الدعم الذي ستتلقاه منهم.

وحذر من عواقب الاعتقاد الخاطئ بأن الغرب ملزم بتلبية جميع احتياجات نظام الرئيس الأوكراني زيلينسكي وتزويده بالأسلحة عوضا عن حثه على البحث عن حل دبلوماسي للصراع الذي قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.

مشيرا إلى أن ثقة زيلينسكي بتدفق الأسلحة والدعم من قبل الغرب لنظامه، لن تعطيه دافعا للبحث عن الحلول السلمية، التي قد يضطر الغرب ذاته للجوء إليها في الأشهر القادمة بسبب أزمة الطاقة، فماذا سيفعل نظام زيلينسكي حينها؟

وخلص سايمز إلى أن التطرف يبقى تطرفا حتى لو غلف بالشعارات المنمقة للنظام العالمي الليبرالي.

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