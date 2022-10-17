برلماني: الحوار الوطني ساهم في لم الشمل السياسي

أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بتجربة الحوار الوطني، واصفا إياها بالفريدة والملهمة، لأنها جاءت في توقيت هام للغاية نظرا لحاجة الدولة الماسة لما يشهده العالم من متغيرات وتحديات جسيمة، كان لابد لها من طرح رؤى وأفكار متنوعة تساهم في تقديم توصيات قادرة على تحقيق نتائج إيجابية مرجوة منه.

وقال هشام هلال لـ صدى البلد، إن الحوار الوطني، استطاع أن يحقق نجاجا مبهرا قبل بدايته وانطلاق جلساته، من خلال الحراك الكبير الذي أحدثه بعد الإعلان عن مشاركة كافة أطياف الشعب المصري به.

وأوضح هشام هلال، أنه بالحوار تتقدم الأمم وترقى الشعوب للعيش حياة كريمة، وهو ما نرجوه من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس والذي يشمل كل الموضوعات التي من شانها ان تحدث نهضة وتقدم لمصر.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن إجراء الحوار الوطني لم يقتصر على ضم الفئات المؤيدة فقط، بل تطرق إلى ضم الفئات المعارضة، وهو ما يمثل لم الشمل السياسي بشكل حقيقي وترك الخلافات جانبا من أجل مستقبل أفضل للدولة.