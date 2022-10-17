عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني ساهم في لم الشمل السياسي

النائب هشام هلال
النائب هشام هلال

أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بتجربة الحوار الوطني، واصفا إياها بالفريدة والملهمة، لأنها جاءت في توقيت هام للغاية نظرا لحاجة الدولة الماسة لما يشهده العالم من متغيرات وتحديات جسيمة، كان لابد لها من طرح رؤى وأفكار متنوعة تساهم في تقديم توصيات قادرة على تحقيق نتائج إيجابية مرجوة منه.

وقال هشام هلال لـ صدى البلد، إن الحوار الوطني، استطاع أن يحقق نجاجا مبهرا قبل بدايته وانطلاق جلساته، من خلال الحراك الكبير الذي أحدثه بعد الإعلان عن مشاركة كافة أطياف الشعب المصري به.

وأوضح هشام هلال، أنه بالحوار تتقدم الأمم وترقى الشعوب للعيش حياة كريمة، وهو ما نرجوه من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس والذي يشمل كل الموضوعات التي من شانها ان تحدث نهضة وتقدم لمصر.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن إجراء الحوار الوطني لم يقتصر على ضم الفئات المؤيدة فقط، بل تطرق إلى ضم الفئات المعارضة، وهو ما يمثل لم الشمل السياسي بشكل حقيقي وترك الخلافات جانبا من أجل مستقبل أفضل للدولة.

مجلس النواب حياة كريمة الهيئة البرلمانية حزب مصر الحديثة المعارضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ترشيحاتنا

كابوس مرعب.. مستشار زيلينسكي: روسيا وجدت "مفتاح" الدفاع الجوي الأوكراني

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

مفيش انضباط بمستشفى بولاق الدكرور.. وزير الصحة: الزيارات المفاجئة مستمرة..فيديو

البنتاجون يدرس تمويل عمل ستارلينك في أوكرانيا

شباب المستثمرين تحت حماية الرئيس.. أبرز التحديات تحتاج إلى حلول

رئيس البحوث الفلكية: نتعاون مع الدولة لبناء مدن جديدة محصنة من الزلازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدليك أسفل الحوض.. طرق لتفتيت الدهون وإزالة الكرش في أيام

مع دخول الشتاء.. احرص على تناول هذا المشروب الذهبي الخارق

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

ماذا يحدث عند تدليك الجسم بزيت السمسم ليلا؟

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ