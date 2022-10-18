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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسلام إبراهيم: قدمت دور الشرير لأول مرة في مسلسل "راجعين يا هوى"

الفنان إسلام إبراهيم
الفنان إسلام إبراهيم

قال الفنان إسلام إبراهيم، إن تنوع أدواره فى العديد من المسلسلات يراه توفيق من الله عز وجل، متابعا: "من زمان وانا معنديش الفكرة فى أني عايز أشتغل وخلاص".

وأضاف "إبراهيم" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر فضائية "دي ام سي": "أحب أعمل شخصية مختلفة تحرك حاجة جديدة داخلي.. وهذا ما حدث فى الفترة الأخيرة وكنت أسعي له".

وتابع أنه قدم دور الشرير لأول مرة فى مسلسل راجعين يا هوي، معقبا: "الناس صدقته الحمد لله وكان ليس سهلا لأنه كان فى وسط عمالقة وكان ليس دور يوجد بها شباب فقط من سني.. ومخرج المسلسل معرفش شاف النقطة الشريرة مني ازاى، ولكن أنا بشكره أنه رأني فى مكان مختلف".

الفنان إسلام إبراهيم مسلسل راجعين يا هوى راجعين يا هوي دور الشرير إسلام إبراهيم

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