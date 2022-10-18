سوهاج تكشف حقيقة عبور طلاب على ماسورة مياه لعدم وجود كوبري.. فيديو

قال مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج إن الماسورة التى ظهرت فى العديد من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يعبر الطلاب من فوقها هي ماسورة مصرف المجابرة وهي إحدى مشاريع الوزارة لنقل المياه وليست معدة لنقل التلاميذ أو الأشخاص.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى المصرية، أن يوجد 2 كوبري بجانب الماسورة يبعد أحداهما 400 متر فقط من هذه الماسورة بسبب أن المنطقة بها كتلة سكنية كبيرة، موضحا ان بين الكوبري والمدرسة 400 متر فقط.

وتابع وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج أن تم بناء حائط أمام هذه الماسورة فى العام الماضي حتي لا يعبرون الطلبة من فوقها لابعاد الخطر عنهم ولكن هدم الحيط فى بداية العام الدراسي الحالى وتم التواصل مع المسؤولين وتم بناء الحائط مرة أخري.