بنام آمن مطمئن.. عمرو أديب: أنا بحب آكل بالليل.. فيديو

خصص الإعلامي عمرو أديب، فقرة في برنامجه “ الحكاية”، مع الشيف طارق إبراهيم، وقدم الشيف طارق إبراهيم مجموعة من الوجبات المتميزة.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "عندنا عشاء فاخر وهناكل أكل بجد مش تمثيل".

وأضاف عمرو أديب: "أنا بحب آكل بالليل، وده ضد المبادئ الصحية، وبحس إني نايم آمن مطمئن".

وتابع عمرو أديب:" الليل بيكون رومانسي بالنسبالي وبكون عايز آكل".

وأكمل عمرو أديب: "أنا مش بهتم بنوع أكل معين، لكن المهم أتبسط وأكون آمن مطمئن، وتنام على جنبك اليمين وتتشاهد".