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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنام آمن مطمئن.. عمرو أديب: أنا بحب آكل بالليل.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

خصص الإعلامي عمرو أديب،  فقرة في برنامجه “ الحكاية”، مع الشيف طارق إبراهيم، وقدم الشيف طارق إبراهيم مجموعة من الوجبات المتميزة.

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أنا مش بمهد لحاجة..عمرو أديب: لو ماركة رز مش موجودة نشتري التانية

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عمرو أديب معلقا على أزمة الدواجن: لا حياة لمن يكاكي

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "عندنا عشاء فاخر وهناكل أكل بجد مش تمثيل".

وأضاف عمرو أديب: "أنا بحب آكل بالليل، وده ضد المبادئ الصحية، وبحس إني نايم آمن مطمئن".

 وتابع عمرو أديب:" الليل بيكون رومانسي بالنسبالي وبكون عايز آكل".

وأكمل عمرو أديب: "أنا مش بهتم بنوع أكل معين، لكن المهم أتبسط وأكون آمن مطمئن، وتنام على جنبك اليمين وتتشاهد".

عمرو أديب الطعام اخبار التوك شو الليل مصر

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