عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الانفصال وعدم إدراج اللعبة بالأولمبياد.. جيانا فاروق عن اعتزالها الكاراتيه |فيديو

صدى البلد

 

أكدت جيانا فاروق، لاعب الكاراتيه السابقة الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، أن اعتزالها اللعبة يرجع بشكل أساسي إلى أن لعبة الكاراتيه لم تعد مدرجة في الأولمبياد مرة أخرى.

وقالت جيانا فاروق، خلال حديث مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "إن جزءًا رئيسيًا في سبب اعتزالي الكاراتيه هو عدم إدراجها في الأولمبياد مرة أخرى".

وأضافت: "سبب آخر هو إني كنت من المفترض أن أتزوج وأسافر مع زوجي ولكن في النهاية تم الانفصال قبل الزواج".

txt

جيانا فاروق تعلن فسخ عقد قرانها قبل إتمام الزفاف

وأشارت جيانا إلى أنها لم تفكر في التراجع عن الاعتزال مرة أخرى بعد ذلك.

وقالت جيانا: "أنا أؤمن أن الحياة مراحل والكاراتيه كان أحلى 21 سنة في حياتي ولكن يجب علي أن أقوم بأشياء أخرى في حياتي المهنية".

وتحدثت جيانا عن أنها تعرضت لضغوطات كثيرة أثناء ممارسة رياضة الكاراتيه بداية من ضغط نفسي إلى جانب ضغوط أخرى.

وأكدت جيانا أنها متفاءلة بأولمبياد باريس بالنسبة للاعبين المصريين لوجود لاعبين شباب ممتازين، وأنها تتوقع أن يكون عدد الميداليات أكثر من ما تم تحقيقه في أولمبياد طوكيو.
 

اولمبياد طوكيو قناة صدي البلد هاني حتحوت لعبه الكاراتية الكاراتية جيانا فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

روسيا: وفاة سركيسوف أحد أهم علماء الطاقة وتكنولوجيا الغواصات النووية عن 99 عاما

لتجنب كارثة مدمرة للعين.. نصائح طبية لمن يرتدون العدسات اللاصقة

الآن ... القمر يظهر بجوار النجم بولوكس في ظاهرة مميزة

مفاجأة.. حكم أكل الخصيتين من الذبائح؟ رأي الفقهاء

سعر عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 18-10-2022

خبير السياسات الدولية: ضربة نووية محتلمة بأوكرانيا في هذا التوقيت| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ