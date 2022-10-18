الانفصال وعدم إدراج اللعبة بالأولمبياد.. جيانا فاروق عن اعتزالها الكاراتيه |فيديو

أكدت جيانا فاروق، لاعب الكاراتيه السابقة الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، أن اعتزالها اللعبة يرجع بشكل أساسي إلى أن لعبة الكاراتيه لم تعد مدرجة في الأولمبياد مرة أخرى.

وقالت جيانا فاروق، خلال حديث مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "إن جزءًا رئيسيًا في سبب اعتزالي الكاراتيه هو عدم إدراجها في الأولمبياد مرة أخرى".

وأضافت: "سبب آخر هو إني كنت من المفترض أن أتزوج وأسافر مع زوجي ولكن في النهاية تم الانفصال قبل الزواج".

وأشارت جيانا إلى أنها لم تفكر في التراجع عن الاعتزال مرة أخرى بعد ذلك.

وقالت جيانا: "أنا أؤمن أن الحياة مراحل والكاراتيه كان أحلى 21 سنة في حياتي ولكن يجب علي أن أقوم بأشياء أخرى في حياتي المهنية".

وتحدثت جيانا عن أنها تعرضت لضغوطات كثيرة أثناء ممارسة رياضة الكاراتيه بداية من ضغط نفسي إلى جانب ضغوط أخرى.

وأكدت جيانا أنها متفاءلة بأولمبياد باريس بالنسبة للاعبين المصريين لوجود لاعبين شباب ممتازين، وأنها تتوقع أن يكون عدد الميداليات أكثر من ما تم تحقيقه في أولمبياد طوكيو.

