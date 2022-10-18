سفير بنما بالقاهرة: مصر وبلدي شركاء وحلفاء استراتيجيين بامتياز في الاقتصاد العالمي

أكد سفير دولة بنما بالقاهرة اليخاندرو ميندوزا قوة ومتانة العلاقات التي تربط مصر وبلاده في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، قائلا: "نحن شركاء وحلفاء استراتيجيين بامتياز في الاقتصاد العالمي والتجارة والسلم والأمن الدوليين".



وأضاف سفير بنما - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هناك مشروعات هامة سيتم تنفيذها تستهدف تعزيز التعاون المستقبلي، ومنها ما ينفذ في مجال هندسة الأقمار الصناعية.



وأوضح أن يوليو الماضي شهد لقاء المسؤولين في وكالة الفضاء المصرية مع القيادات من جانب أمريكا اللاتينية بهدف بحث المشاريع والإنجازات وتعزيز التعاون الثنائي في هندسة الأقمار الصناعية في المستقبل وعلوم الفضاء والبحث التكنولوجي.



وأكد سفير بنما - خلال فعاليات أسبوع الأيبيروأمريكي الذي تحتضنه الإسكندرية ويستمر حتي 27 أكتوبر - عمق وقوة العلاقات الثنائية بين مصر وبنما، مشيرا إلى أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية يعود إلى أكثر من 6 عقود، ومع وجود خطط فعالة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والبحرية؛ مما أدى إلى تقارب وتبادل الممارسات الجيدة والمعرفة فيما يتعلق بالقطاع البحري واللوجستي بين البلدين.



وحول التعاون في المجال التجاري، أوضح سفير بنما أنه في يونيو الماضي شهد توقيع اتفاقية التعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس والمنطقة الحرة في بنما، نظرًا لموقعهما الجغرافي والاستراتيجي، بما يسمح بالتكامل بين طرقهما البحرية للتجارة العالمية وبروابط تعاون متناغمة بين الطرق البحرية المختلفة التي تستخدم قناة بنما وقناة السويس، وذلك بفضل كفاءتها وترابطها.



وتابع أن اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر وبنما تعزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتعاونية والصداقة الطيبة بين البلدين، كما تعزز الأجندة الثنائية المنفتحة على التعاون والتفاهم المتبادل، وتسعى إلى خلق بيئة لمزيد من التنمية التجارية والاستثمار بين البلدين.



ولفت إلى أن وثيقة التعاون الموقعة بين مصر وبنما تمثل علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، بما يسمح بمواصلة التعاون كشركاء وحلفاء استراتيجيين بامتياز في الاقتصاد العالمي والتجارة والسلم والأمن الدوليين.



وأوضح سفير بنما أنه في الوقت الحاضر يجرى تحديث اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة في عام 1964، لمبادرات وبرامج ثقافية مشتركة للتنمية الثقافية، ويتمثل جزء من أهدافها في تعزيز التعاون القوي بين الجمعيات الإبداعية والمنظمات الحكومية الأخرى في البلدين، وزيادة الكفاءة المهنية للمتخصصين في قطاع الثقافة وقدرات الأكاديميين والخبراء المؤهلين تأهيلا عاليا، ونقل وتبادل المعرفة بين الدولتين والأطراف في مجالات الصناعات الثقافية، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ اتفاقية توأمة بين بنما وبورسعيد، مما سيسمح بتقارب أكبر بينهما.



وأعرب سفير بنما عن سعادته بإقامة الأسبوع الأيبيروأمريكي في الإسكندرية للمرة الثانية، ويضم معرض صور الاحتفالات الأيبيروأمريكية في مكتبة الإسكندرية صورا للاحتفالات، وهو حدث مبهج للغاية مع العديد من الأزياء الشعبية من منطقة أزويرو الواقعة في وسط بنما.



وتابع أن "هذا الحدث هام جدا لبلدنا وهو أمر في غاية الأهمية، حيث نحتفل هذا الأسبوع بثقافتنا، ونقدم جزءًا من إرثنا كدولة لأصدقائنا المصريين، ويهمنا أن نحتفل في المستقبل بإقامة فعاليات متتالية من الأسبوع الأيبيروالأمريكي في الإسكندرية".



تشارك في الدورة الحالية للأسبوع الثقافي الأيبيروأمريكي كل من: الأرجنتين، وإسبانيا، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، وجواتيمالا، والمكسيك، وبنما، وباراجواي، وبيرو، والبرتغال، وجمهورية الدومينيكان، وأوروجواي، وفنزويلا.



وللعام الثاني على التوالي، تقدم 16 دولة من دول أيبيروأمريكا برنامجًا للأنشطة الثقافية في الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر "أسبوع ثقافة أيبيروأمريكا الثاني بالإسكندرية".