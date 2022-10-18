فياريال يفوز على أوساسونا بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

حقق فياريال فوزا ثمينا على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب لاسيراميكا، في ختام الجولة التاسعة زمن الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



سجل هدفي فياريال اللاعب أرنوت جروينفيلد في الدقيقة 42 وفي الدقيقة 52.



ورفع هذا الفوز رصيد فياريال إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 13 نقطة في المركز التاسع.



ويتصدر ريال مدريد الليجا برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.