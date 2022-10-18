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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيورنتينا يتعادل مع ليتشي 1-1.. وروما يفوز على سامبدوريا 1-0 في الدوري الإيطالي

صدى البلد

 تعادل فيورنتينا مع مضيفه ليتشي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب فيا دل ماري، في ختام الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم ليتشي في الدقيقة 43 عن طريق آسان سيساي، وعدل اللاعب كريستيان كوامي النتيجة لفيورنتينا في الدقيقة 48.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما أصبح رصيد ليتشي 8 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ختام نفس الجولة، حقق روما الفوز على مضيفه سامبدوريا بهدف نظيف، سجله اللاعب لورينزو بيليجريني في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

ورفع هذا الفوز رصيد روما إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

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