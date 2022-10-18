عرض «جبل الموت» يفتتح الدورة الثامنة لمهرجان الحرية المسرحي.. الجمعة

يفتتح العرض المسرحي "جبل الموت"، يوم الجمعة المقبل، أولى عروض الدورة الثامنة لمهرجان الحرية المسرحي، دورة الموسيقار الراحل أحمد الحجار، المقرر أن ينطلق خلال الفترة من 21 إلى 29 أكتوبر الجاري، بمسرح الحرية للإبداع بالإسكندرية.



العرض المسرحي "جبل الموت" يقدمه نادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية مأساوية، حيث تقع أحداثه في إحدى قرى صعيد مصر، ليصور قصة ٤ فتيات يرتدين ملابس سوداء نتيجة للحزن الذي خيم على حياتهن: الأولى تم قتل زوجها نتيجة ثأر بين عائلتين، والثانية تزوجت بالإكراه فقتلت ابنها لأنها كانت لا تريد أن تنجب من زوجها ولكن الزوج لم يقتلها كي تعيش بعقدة الذنب، أما الفتاة الثالثة تزوجت من رجل مسن وهي ما زالت 11 عاما فتقتل زوجها للتخلص منه، والرابعة تعرضت للاغتصاب من زوج الأم وقطع لسانها حتى لا تروي ما حدث.



ويدعو العرض إلى وقف سفك الدماء، والتأكيد على فكرة اللجوء إلى الله عند حدوث مشكلة ما، وألا ينسى الإنسان الدعاء، فباب التوبة مفتوح للجميع، والمسرحية بطولة عبير عصام، وأحمد ميدو، وهبة أحمد مرشدي، ومريم محمد، وندى علي، وإسراء كرم، وتأليف وإخراج محمد بهجت.