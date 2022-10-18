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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: الغلق المؤقت بشارع السودان لتركيب كمر محور الفريق كمال عامر يستمر لـ5 أيام

صدى البلد

أعلنت محافظة الجيزة تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، وذلك أعلى شارع السودان بالاتجاه القادم من منطقة كوبري الخشب اتجاه شارع فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل، الأمر الذي يستلزم إجراء غلق كلي بشارع السودان في الموقع المشار إليه، نظراً لوقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق)، وذلك لمدة 5 أيام، ابتداء من صباح غد الثلاثاء وحتى صباح يوم السبت القادم، على أن تكون فترة الغلق الكلي والأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الســاعة 5 صباحاً فقط. 

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية: حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان (الكوبري الخشب) وترغب بالسير تجاه كوبري الملك فيصل تقوم بالدخول للاتجاه الآخر (القادم من كوبري الملك فيصل وشارع ثروت) قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى (تتخلل أعمدة كوبري صفط اللبن) يتم استحداثها، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية، ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من (150م) ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى اتجاه كوبري الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

ونوَّهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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الجيزة: الغلق المؤقت بشارع السودان لتركيب كمر محور الفريق كمال عامر يستمر لـ5 أيام

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