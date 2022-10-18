قنصوه يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية.. ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بينهما

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجامعة وجامعة بيروت العربية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة الإسكندرية، للدكتور عمار الحوري رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان بدولة لبنان رئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية والوفد المرافق له، بهدف بحث سبل التعاون والتأكيد على العلاقات التاريخية والتعاون بين جامعتي الإسكندرية وبيروت العربية من خلال التعاون المثمر، والعلاقات الأكاديمية، والعلمية والبحثية.



وأشار قنصوه إلى حرص الجامعة على استمرار ودعم هذه العلاقات التاريخية، لأهميتها ليس على مستوى الجامعتين فقط بل على مستوى الدولتين.



بدوره، أكد الدكتور عمار الحوري، حرص وقف البر والإحسان وجامعة بيروت العربية على استمرار العلاقات المتميزة بين الجانبين، معرباً عن تقديره وشكره للمشاعر الدافئة التي لمسها من الحاضرين خلال اللقاء.



وأشاد بالدور الذي قامت به جامعة الإسكندرية في مساندة جامعة بيروت منذ نشأتها، مؤكدا على أهمية دعم واستمرار التعاون والعلاقات المتميزة والحفاظ عليها من خلال اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين.